Business news: Slovenia e Ungheria firmano memorandum di cooperazione

- Il ministro delle Infrastrutture della Slovenia Alenka Bratusek e il ministro degli Esteri dell'Ungheria Peter Szijjarto hanno firmato un memorandum di cooperazione nel settore dell'energia. La firma del memorandum è avvenuta ieri sera a margine del forum economico nell'ambito del summit dell'Iniziativa dei Tre Mari a Lubiana. Bratusek e Szijarto hanno anche discusso il piano della Slovenia per l'ampliamento della ferrovia tra il porto di Capodistria (Koper) e l'hub di Divaccia (Divaca). Il ministro sloveno Bratusek ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra Lubiana e Budapest, con molti progetti comuni già realizzati per cui "ritengo che non ci sia ragione per cui la nostra cooperazione non dovrebbe avere successo anche in futuro". Secondo Szijjarto, la sicurezza energetica è cruciale per l'Ungheria e potrebbe essere migliorata attraverso connessioni migliori con la Slovenia. "Penso che queste connessioni servono gli interessi di entrambe le nazioni", ha dichiarato. (Lus)