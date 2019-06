Giappone: G20, ministro Finanze Aso promuovere nuovo sistema di tassazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze e vicepremier del Giappone, Taro Aso, è intervenuto oggi all’apertura di un simposio sulla tassazione internazionale, parte degli eventi che scandiscono l’incontro dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20 a Fukuoka, in Giappone. Il ministro ha sottolineato di aver personalmente organizzato il simposio in collaborazione con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), come opportunità per le maggiori economie globali di riflettere su quanto conseguito, e quali iniziative intraprendere nel senso di un nuovo sistema di tassazione internazionale “equo, sostenibile e moderno”. Si tratta, ha sottolineato Aso, “di un obiettivo politico prioritario per la comunità internazionale”. Quest’ultima ha fatto molto per combattere l’elusione e l’evasione fiscale, ma l’avvento dell’economia digitale e i grandi colossi multinazionali di Internet pongono nuove sfide. (segue) (Git)