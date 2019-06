Giappone: G20, ministro Finanze Aso promuovere nuovo sistema di tassazione internazionale (2)

- Il ministro delle Finanze giapponese ha ricordato come il G20 abbia intrapreso lo sforzo per la definizione di un sistema fiscale internazionale e contro l’elusione fiscale nel 2012, con il cosiddetto Progetto Beps (“Base erosion and profit shifting”). Da allora, ha affermato Abe, il G20 ha fatto molto, e il Giappone in particolare ha speso consistenti energie, sino a giungere al primo incontro della Cornice inclusiva sul Beps tenutosi a Kyoto, nel 2016. La modernizzazione del sistema fiscale internazionale, ha avvertito però il ministro, è una sfida che si rinnova di pari passo con l’innovazione e l’avanzamento tecnologico. “Modelli di business altamente digitalizzati, che hanno vasta scala senza disporre di massa, e si affidano ad asset intangibili, dati e utenza, pongono sfide fiscali particolari”. Diversi paesi hanno reagito all’insoddisfazione pubblica per la bassissima imposizione fiscale effettiva cui sono soggette le compagnie digitali adottando misure temporanee. (segue) (Git)