Giappone: G20, ministro Finanze Aso promuovere nuovo sistema di tassazione internazionale (3)

- Secondo Aso, però, “il multilateralismo è più efficace dell’unilateralismo, e un approccio comune è migliore della frammentazione”. Lo scorso anno, ha ricordato il ministro giapponese, i leader del G20 hanno concordato di cooperare per giungere a una soluzione consensuale all’impatto della digitalizzazione sul sistema fiscale internazionale, con un aggiornamento in programma per quest’anno e un primo rapporto entro il 2020. La Cornice inclusiva sul Beps ha discusso attivamente la questione, e i loro membri – ha spiegato Aso – hanno concordato il Programma di lavoro necessario a giungere a una soluzione. A tal proposito, il ministro ha ringraziato il contributo del segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria. (segue) (Git)