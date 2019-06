Business news: Serbia, PepsiCo e Mineralne vody acquisiscono società acqua minerale serba Knjaz Milos

- La società serba produttrice di acqua minerale Knjaz Milos sarà acquisita da PepsiCo e dalla società ceca Karlovarske mineralne vody (Kmv): è quanto riporta un comunicato di PepsiCo rilanciato dalla stampa di Belgrado. La transazione, secondo la nota, sarà completata nel corso del terzo trimestre del 2019, dopo l'approvazione della Commissione antimonopolio in Serbia e di quella in Montenegro. Knjaz Milos, con sede ad Arandjelovac, è stata fondata 200 anni fa ed è tuttora il più grande produttore di acqua minerale della Serbia. Knjaz Milos è stata acquistata dal fondo d'investimenti Mid Europa partners nel 2015 insieme ad altri marchi storici in Serbia quali Bambi e la società lattiero-casearia Imlek, tutti leader a livello regionale nel loro settore. (Seb)