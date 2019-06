Business news: Polonia, ministero Lavoro stima disoccupazione al 5,4 per cento a maggio

- Il tasso di disoccupazione a fine maggio in Polonia è pari al 5,4 per cento. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap", citando uno studio con le stime effettuate dal ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali. Nel rapporto si osserva anche una riduzione dello 0,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e dello 0,2 rispetto ad aprile. (Vap)