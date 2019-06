Business news: Azerbaigian, Socar inizierà ad acquistare greggio iracheno il mese prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera statale azerbaigiana Socar acquisterà il mese prossimo una partita di petrolio greggio iracheno per alimentare la raffineria Star. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della divisione di Socar in Turchia, Zaur Gahramanov, aggiungendo che le raffinerie alimentate con il greggio proveniente dall’Iran potrebbero riscontrare seri problemi in futuro a causa dell’imposizione di nuove sanzioni da parte degli Stati Uniti. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Trend”, Gahramanov ha anche aggiunto che Socar non è intenzionata ad importare petrolio greggio dalla repubblica islamica. (Res)