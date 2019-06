Business news: Intesa Sanpaolo e Ferrovie russa siglano memorandum allo Spief

- Ferrovie Russe (Rzd) e Intesa Sanpaolo hanno firmato un memorandum d'intesa nell'ambito del Forum economico di San Pietroburgo (Spief). A sottoscrivere l'accordo, il presidente di Banca Intesa Russia, Antonio Fallico, e l'amministratore delegato della società statale russa, Oleg Belozerov. "L'intesa è soggetta all'approvazione del consiglio d'amministrazione di Rzd, quindi non possiamo ancora svelare tutti i dettagli. Ma si tratta di un sostanzioso finanziamento di Intesa per un cospicuo investimento da parte di Ferrovie Russe", ha spiegato Fallico, presidente anche dell'associazione Conoscere Eurasia. Il memorandum definisce i principi generali per l’approfondimento della cooperazione e prevede la partecipazione della banca a progetti a lungo termine della società, pianificati nel programma di sviluppo a lungo termine delle Ferrovie Russe con un orizzonte temporale che arriva sino al 2025. (Rum)