Kosovo-Serbia: presidente Parlamento Veseli, Belgrado riconoscerà nostra indipendenza

- La Serbia riconoscerà l'indipendenza del Kosovo e risponderà del “genocidio” contro gli albanesi durante la guerra. Lo ha detto il presidente del Parlamento kosovaro, Kadri Veseli, durante un evento ieri a Mitrovica, parte settentrionale del paese al confine con la Serbia. "Non minacceremo mai nessuno e non permetteremo mai a nessuno di minacciare la nostra libertà, terra e confini. Oggi Mitrovica è il posto migliore per fare questo impegno. Adesso siamo i nostri padroni. Il destino della nostra nazione è nelle nostre mani", ha detto Veseli ripreso dall’emittente “Rtk”. "La libertà – ha aggiunto - richiede lavoro quotidiano e impegno. La libertà richiede prima di tutto una mobilitazione istituzionale e civica, per sviluppare l'economia del paese, rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto, per creare una società che sia equa e uguale a tutti i suoi cittadini”. (segue) (Kop)