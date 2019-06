Trasporti: Gibelli (Fnm), integrazione tariffaria non va confusa con aumenti

- Se si guarda all’Europa nel 2050 “la scommessa di tutti i grandi visionari della mobilità e l’innovazione riguarda le mega city super interconnesse tra loro con milioni di abitanti, visto che la maggior parte della popolazione vivrà nelle grandi città”. Lo ha dichiarato il Presidente di Fnm Andrea Gibelli a un incontro di ‘Direzione Nord’ a Milano: “Il piano industriale di Fnm si ispira a una scala che va oltre gli abitanti della Lombardia, con il potenziamento delle linee S, e un potenziamento di città come Bergamo, Brescia, Lecco, Pavia, Cremona e Mantova che devono essere concepite come città di cintura della città metropolitana” ha precisato Gibelli, che ha aggiunto: “Credo sia necessario arrivare all’integrazione tariffaria con delle precisazioni. Non va confusa la questione dell’integrazione tariffaria con gli aumenti tariffari. Io tenderei a tenere i piani separati”.(Rem)