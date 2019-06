Regione Lazio: Lega, ecco la nuova struttura che guiderà il partito

- A seguito della riunione che si è svolta ieri in Senato è stata resa nota, dal coordinatore regionale della Lega, Francesco Zicchieri, la nuova struttura che guiderà il partito nel Lazio. Il ruolo di vice coordinatore regionale della Lega sarà ricoperto da Claudio Durigon e Mauro Gonnelli, quest'ultimo anche referente regionale a Roma e provincia. Umberto Fusco sarà, invece, referente regionale delle province di Rieti, Latina e Viterbo. Inoltre, sulla provincia di Roma ad organizzare la squadra ci saranno anche Federica Bianco, Luca Malcotti e Marco Riezzo, che ricopriranno la carica di vice di Francesco Zicchieri, anche commissario della Provincia. Per Roma è stata nominata coordinatrice Flavia Cerquoni e responsabile organizzativo Fernando Urciolo. A far parte del direttivo regionale del Lazio, tra gli altri, i deputati, i senatori e gli eletti a Roma Capitale e in Regione. (xcol2)