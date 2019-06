Difesa: Usa-Russia, evitata collisione tra nave militare russa e statunitense nel Mar delle Filippine

- La Marina degli Stati Uniti ha accusato l'esercito russo di operazioni non sicure in mare dopo che un cacciatorpediniere russo è arrivato a meno di 100 piedi (circa 30 metri) da un incrociatore missilistico Usa nel Mar delle Filippine. L'incontro tra le due forze navali è avvenuto questa mattina: la USS Chancellorsville stava navigando quando la nave russa si è avvicinata da dietro, sul lato destro, accelerando e avvicinandosi a una distanza di 50-100 piedi (15-30 metri), ha detto la Marina Usa. "Questa azione non sicura ha costretto Chancellorsville a disporre tutti i motori a pieno regime e a fare manovre per evitare la collisione", ha riferito la Marina statunitense. "Consideriamo le azioni della Russia durante questa interazione come non sicure e poco professionali", ha aggiunto. (segue) (Was)