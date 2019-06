Difesa: Usa-Russia, evitata collisione tra nave militare russa e statunitense nel Mar delle Filippine (2)

- La Nato ha accusato gli aerei e le navi da guerra della Russia di mettere in scena pericolose e minacciose manovre nel Mar Baltico e nel Mar Nero, ma l'episodio di venerdì è stato il primo potenzialmente catastrofico che ha coinvolto navi militari russe e statunitense così lontane dalle coste russe dalla fine del freddo Guerra. I media russi hanno suggerito che l'episodio nel Mar delle Filippine, il secondo incontro ravvicinato che coinvolge le forze americane e russe questa settimana, sia stato organizzato dal Pentagono in coincidenza con la visita in Russia del presidente cinese Xi Jinping. La Cina e la Russia non sono ufficialmente alleati militari, ma hanno effettuato esercitazioni militari congiunte e si guardano sempre più l'un l'altro per fare leva contro Washington, con la quale entrambi hanno relazioni molto tese. (Was)