Aerospazio: dal 2020 Nasa aprirà la stazione spaziale a viaggi commerciali per turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2020 la Nasa prevede di consentire ai turisti di visitare la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) - accessibile finora solo agli astronauti delle agenzie spaziali statali - ad con un costo stimato di oltre 50 milioni di dollari per viaggio. Con quest'annuncio a sorpresa, la Nasa ha confermato oggi che avrebbe "aperto la Stazione Spaziale Internazionale per gli affari commerciali", consentendo a società private di portare "astronauti privati" all'Iss per un massimo di 30 giorni. "L'agenzia può ospitare fino a due missioni di astronauti privati di breve durata all'anno presso la Stazione Spaziale Internazionale", ha spiegato la Nasa. Il trasporto sarà fornito da Boeing e da SpaceX di Elon Musk, che attualmente stanno sviluppando il modo di trasportare esseri umani verso la Iss. (Was)