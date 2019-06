Difesa: capo Pentagono avverte Turchia che cooperazione su F-35 sta per terminare se proseguirà acquisto S-400

- Il segretario alla Difesa statunitense, Patrick Shanahan, ha formalmente informato la Turchia che non riceverà i caccia F-35 acquistati dagli USA se Ankara procederà con l'acquisto di sistemi di difesa aerea russi S-400. “La Turchia non riceverà gli F-35 se prenderà l'S-400", ha scritto Shanahan in una lettera all'omologo turco, Hulusi Akar. Shanahan ha detto anche che il Pentagono avrebbe terminato l'addestramento F-35 per piloti turchi il 31 luglio se la Turchia procederà con l'acquisto dell'S-400. Il capo del Pentagono ha anche ammonito che sia i Repubblicani che i Democratici al Congresso sostengono le richieste di imporre sanzioni secondarie alla Turchia per l'acquisto dell'S-400. (segue) (Was)