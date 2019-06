Difesa: capo Pentagono avverte Turchia che cooperazione su F-35 sta per terminare se proseguirà acquisto S-400 (2)

- Shanahan ha avvertito la sua controparte che "l'acquisizione dell'S-400 ostacolerà la capacità (della Turchia) di migliorare o mantenere la cooperazione con gli Stati Uniti e all'interno della Nato". Negli ultimi mesi Ankara ha ribadito il suo piano di acquisto del sistema missilistico russo S-400, che i funzionari statunitensi temono consentirà a Mosca di raccogliere informazioni cruciali sulla vulnerabilità degli F-35, qualora Washington consentisse alla Turchia di avere i cacciabombardieri. Gli Stati Uniti hanno fatto pressioni sulla Turchia per acquistare invece il sistema di difesa missilistica Patriot di Raytheon, made in Usa. (Was)