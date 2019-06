Venezuela: Stati Uniti riconoscono validità estesa passaporti venezuelani

- Gli Stati Uniti riconosceranno la validità estesa dei passaporti venezuelani: lo ha detto il dipartimento di Stato Usa oggi, 7 giugno, dopo che il presidente autoproclamato del paese, Juan Guaidò, ha decretato che i documenti saranno validi per 5 anni oltre la loro scadenza. "Gli Stati Uniti riconoscono questa estensione della validità del passaporto per l'emissione dei visti e altri scopi consolari", ha detto il dipartimento di Stato in una nota. All'inizio della giornata, l'Assemblea Nazionale del Venezuela ha pubblicato un decreto dell'autoproclamato presidente per estendere i termini dei passaporti venezuelani per ulteriori 5 anni oltre la data di scadenza stampata. Il dipartimento di Stato ha detto che i venezuelani con un passaporto scaduto saranno comunque in grado di ottenere visti e soggiornare negli Stati Uniti.(Was)