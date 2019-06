Usa-Islanda: inaugurazione prima sessione dialogo economico bilaterale a Reykjavik

- Gli Stati Uniti e l'Islanda hanno tenuto la prima sessione del Dialogo economico bilaterale istituito dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e dalla sua controparte islandese, Gudlaugur Thor Thordarson: lo ha reso noto oggi il dipartimento di Stato con un comunicato stampa. "Stati Uniti sotto la guida del sottosegretario di Stato per la crescita economica, l'energia e l'ambiente Manisha Singh, ha guidato una delegazione di agenzie e ha co-presieduto l'incontro con il direttore generale per il Commercio estero e gli affari economici dell'Islanda Nikulás Hannigan", si legge nella nota. Il dialogo è stato annunciato congiuntamente da Pompeo e dal ministro Thordarson in seguito a una riunione del 15 febbraio. Le delegazioni riunite nella città di Reykjavik, hanno discusso una serie di questioni di politica economica globale, con particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture critiche, allo screening degli investimenti esteri e al rafforzamento dei legami commerciali bilaterali, secondo il comunicato.(Was)