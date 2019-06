Energia: Usa, corte dà via libera a costruzione oleodotto Keystone XL

- La Corte d'appello degli Stati Uniti del Nono circuito ha annullato l'ostacolo più importante per la costruzione del gasdotto Keystone XL, sostenendo che lo stop imposto da una corte inferiore - e legato al precedente permesso del dipartimento di Stato - non si applica più dopo la sostituzione del permesso, all'inizio di quest'anno, da parte dell'amministrazione Trump. I giudici federali, la scorsa notte, hanno così sbloccato il progetto dell'oleodotto Keystone XL, che collegherebbe i giacimenti di petrolio di Alberta alle raffinerie di petrolio lungo la costa del Golfo, dando il via libera alla costruzione. La sentenza rappresenta una vittoria per l'amministrazione Trump, che da tempo combatte per completare la costruzione del gasdotto internazionale. L'opera era stata fermata in tribunale lo scorso autunno in parte a causa della mancata considerazione degli impatti cumulativi dei gas serra rispetto all'estrazione standard di petrolio greggio. Trump a maggio aveva firmato un nuovo permesso presidenziale per far ripartire la costruzione ritardata del gasdotto di 1.179 miglia. (Was)