Aerospazio: Usa, Trump critica i piani della Nasa per ritorno sulla Luna

- Il presidente degli Stati Uniti, Donadl Trump, ha criticato i progetti della Nasa per il ritorno dell'uomo sulla Luna, un piano messo in moto durante una cerimonia della Casa Bianca nel 2017 presieduta da lui e approvata a marzo dal vicepresidente Mike Pence, presidente del Consiglio nazionale dello spazio. "Per tutti i soldi che stiamo spendendo, la Nasa non dovrebbe parlare di andare sulla Luna. L'abbiamo fatto 50 anni fa", ha twittato oggi, 7 giugno, il presidente. "Dovrebbero concentrarsi sulle cose molto più grandi che stiamo facendo, incluso Marte (di cui la Luna è una parte), Difesa e Scienza!”, ha scritto. Durante un incontro del 27 marzo scorso con i dirigenti della Nasa e funzionari aerospaziali presso il Marshall Space Flight Center dell'agenzia a Huntsville, in Alabama, Pence aveva detto che l'amministrazione Trump aveva ordinato alla Nasa di inviare gli astronauti sulla Luna entro il 2024, quattro anni prima di quanto era stato programmato.(Was)