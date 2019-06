Sicurezza: Stato islamico ha progettato invio di terroristi negli Usa attraverso confine con Messico

- Un canadese detenuto in Siria ha affermato che lo Stato islamico (Is) gli ha chiesto di infiltrarsi negli Stati Uniti attraverso il confine meridionale con il Messico, per attaccare obiettivi finanziari. Abu Henricki al Canadi, questo il nome dell'uomo, ha detto che gli era stato ordinato di recarsi a Porto Rico, prendere una barca per il Messico e attraversare gli Stati Uniti, un complotto dell'Is per approfittare della vulnerabilità del confine meridionale statunitense per inviare combattenti negli Stati Uniti, ha sottolineato l'agenzia per la Sicurezza nazionale Usa. Abu Henricki è un doppio cittadino del Canada e di Trinidad. È sposato con una donna della Columbia Britannica. Entrambi sono stati catturati in Siria all'inizio dell'anno dalle forze democratiche siriane sostenute dagli Stati Uniti (Sdf). (Was)