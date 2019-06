Venezuela: ministro Esteri Canada, Cuba ha il suo ruolo nel ripristinare democrazia venezuelana

- Cuba avrà il suo ruolo da svolgere per contribuire a ripristinare la democrazia in Venezuela: lo ha detto ieri il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, anche se Ottawa e l'Avana hanno visioni diverse sulla crisi venezuelana e sul presidente Nicolas Maduro. Le parole di Freeland sono giunte da Toronto dopo un incontro con il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez. Cuba è un potente alleato di Maduro, che la maggior parte delle nazioni occidentali vuole estromettere dalla sua carica a favore del leader dell'opposizione Juan Guaidò. Ma l'appoggio de l'Avana al regime di Maduro ha portato l'amministrazione Usa, sostenitrice come il Canada di Guaidò, a fare sempre più pressioni. Il 30 aprile la Casa Bianca ha minacciato di dare vita a un "embargo totale" con un "livello massimo di sanzioni" nel caso in cui il governo cubano non dovesse mettere fine alla sua ingerenza nella crisi venezuelana. Washington accusa l'Avana di giocare un ruolo da protagonista a Caracas, che passerebbe anche per la presenza di effettivi militari nei centri decisionali strategici del Venezuela.(Res)