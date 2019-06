Usa: Casa Bianca rifiuta richiesta case automobilistiche per accordo con California su emissioni

- La Casa Bianca intende procedere con i piani per indebolire significativamente gli standard di inquinamento dei veicoli, respingendo l'appello fatto al presidente Trump da alcuni dei maggiori produttori di automobili del mondo per riavviare i negoziati con la California. Il vicesegretario della Casa Bianca, Judd Deere, ha detto ieri che non vi è una "alternativa produttiva" al piano dell'amministrazione di cancellare le norme stringenti sulle emissioni di scarico e agli standard di risparmio di carburante. La proposta dell'amministrazione annullerebbe una delle più importanti normative ambientali messe in atto dal presidente Obama, regole che cercavano di ridurre le emissioni dei veicoli, migliorare l'efficienza dei consumi e prevenire gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici. Il piano dell'amministrazione di congelare i requisiti federali di risparmio di carburante per sei anni e porre fine all'autorità della California di fissare i propri standard ha iniettato incertezza nel mercato automobilistico e ha sollevato la prospettiva di una lotta legale estenuante tra i funzionari federali e il più grande stato della nazione. (segue) (Was)