Usa: Casa Bianca rifiuta richiesta case automobilistiche per accordo con California su emissioni (2)

- I più grandi produttori di automobili del mondo hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di fermare la cancellazione delle norme stringenti sulle emissioni in una lettera firmata da 17 compagnie, tra cui Ford, General Motors, Toyota e Volvo. Le case automobilistiche si sono appellate a Trump affinché torni al tavolo delle trattative prima di rivedere la normativa dell'ex presidente Barack Obama per combattere il cambiamento climatico. Secondo i produttori di automobili, il venir meno a queste norme spaccherebbe a metà il mercato dell'auto Usa, con regolamentazioni più stringenti in alcuni Stati e regole allineate a quelle federali in altri, rischiando così di ridurre i profitti e producendo instabilità "insostenibile" in un settore cruciale per il paese.(Was)