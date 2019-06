Medio Oriente: stampa, Ad delle maggiori banche Usa non parteciperanno a conferenza palestinese in Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori delegati delle più grandi banche statunitensi stanno rifiutando gli inviti dell’amministrazione Usa per partecipare alla conferenza sull'economia palestinese - prevista a fine giugno a Manama - che l'amministrazione del presidente Donald Trump ha lanciato come un'apertura al suo piano di pace. Secondo quanto riferito dall'emittente “Cnbc”, la Casa Bianca ha invitato il ceo di JP Morgan, Jamie Dimon, l’amministratore delegato della Bank of America, Brian Moynihan, e l'ad di Citigroup, Michael Corbat, per partecipare al forum “Peace to Prosperity”, ma nessuno di questi dirigenti parteciperà all'evento. La loro assenza, giustificata almeno formalmente da conflitti di programmazione, rappresenta un duro colpo per gli sforzi dell’amministrazione di riunire influenti leader economici statunitensi per avviare un dialogo sugli investimenti nella regione. Tutte e tre le banche hanno legami commerciali con il Medio Oriente, compresi uffici negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. (segue) (Was)