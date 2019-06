Medio Oriente: stampa, Ad delle maggiori banche Usa non parteciperanno a conferenza palestinese in Bahrein (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficacia dell'incontro del 25-26 giugno in Bahrein è stata però messa in dubbio dal momento che i leader politici e gli imprenditori palestinesi hanno deciso di non partecipare. Le recenti elezioni di Israele, un aumento dei combattimenti transfrontalieri e il risentimento dei palestinesi al riconoscimento di Gerusalemme da parte degli Stati Uniti come capitale di Israele si aggiungono al complicato scenario. Tuttavia, l’Fmi, che opera in Cisgiordania e Gaza dal 1995, ha confermato la sua presenza, e altre istituzioni saranno presenti nella capitale del Bahrein, Manama. Il consigliere della Casa Bianca, Jared Kushner, ha concluso questa settimana un viaggio in Medio Oriente e in Europa, finalizzato in parte a sostenere la conferenza "Peace for Prosperity" per svelare la parte economica del piano di pace di Trump per risolvere il conflitto israelo-palestinese. (Was)