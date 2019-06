Milano: Sardone (Lega), Murale pro immigrazione conferma ossessione del Pd

- "Il progetto del Comune che ha portato alla creazione di un murales in Via Sammartini chiaramente pro accoglienza e pro immigrazione senza freni non fa che confermare la preoccupante ossessione del Pd a Palazzo Marino per i temi legati agli immigrati. Consapevoli dei danni che stanno provocando, dal mancato rilancio delle periferie fino all'aumento dei biglietti Atm, cercano di sviare l'attenzione amplificando la loro propaganda immigrazionista". Lo afferma, in una nota diffusa oggi, Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega, secondo la quale "evidentemente sono molto scottati dai successi di Salvini che ha fatto crollare il business dell'accoglienza e quindi sono costretti a usare persino i muri della città per veicolare i soliti messaggi buonisti. Mi chiedo inoltre quanto sia costato questo 'meraviglioso' progetto chiaramente di propaganda politica, sfruttando spazi pubblici", prosegue l'europarlamentare leghista spiegando che "il sindaco e il Pd non capiscono che gli italiani sono stanchi di essere messi sullo sfondo mentre loro pensano solo agli immigrati. Le ultime elezioni hanno dimostrato che gli italiani sostengono le politiche di Salvini sull'immigrazione. Nella Milano della sinistra si fanno i murales politicizzati e si crea un welfare a misura di straniero dove gli italiani in difficoltà sono penalizzati, sia nei sussidi sia per esempio nell'assegnazione di case popolari in deroga come ho recentemente scoperto con un accesso agli atti, svelando che ben il 60% delle assegnazioni fuori graduatoria finisce agli stranieri". (Com)