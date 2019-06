Imprese: Fs italiane, assemblea azionisti approva bilancio 2018

- L'assemblea, ordinaria e straordinaria, degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato il bilancio di esercizio 2018 di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, caratterizzato da un utile di 62,4 milioni di euro, corredato dalla relazione finanziaria annuale consolidata del Gruppo Fs che presenta 12,1 miliardi di euro di ricavi, utile netto di 559 milioni di euro ed un Ebitda di 2,5 miliardi di euro, deliberando contestualmente una modifica statutaria per lo sviluppo del business nell'arco di piano. E' quanto si apprende in un comunicato. (Com)