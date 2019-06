Tpl Roma: domani cortei e veglia papa Francesco, deviazioni e chiusure traffico

- Giornata impegnativa per i romani che domani si sposteranno a Roma con i mezzi pubblici. Due le manifestazioni previste in giornate a cui si aggiungono i lavori di manutenzione della metro A, che da domani e solo nei fine settimana, al momento, coinvolgeranno la tratta Subaugusta-Anagnina. Per quanto riguarda le manifestazioni domani a Roma è previsto il corteo da piazza della Repubblica a piazza del Popolo in favore del rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti pubblici. All'evento è prevista la partecipazione di circa 10 mila persone. Dalle 8 alle 13,30 circa deviazioni o limitazioni per le linee H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 119, 160, 170, 492, 590, 910 e C3. Sempre domani, ma nel pomeriggio, dalle 14 per le vie della Capitale sfilerà il Roma Pride 2019. Circa 10 mila persone e 15 carri allegorici partiranno da piazza della Repubblica per arrivare in piazza Madonna di Loreto dopo aver percorso via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali. Dalle 13,30 e fino alle 21,30 circa chiusure al traffico e deviazioni per C2, C3, H, 3, 5, 14,16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910. Dalle 13,30 alle 20 circa, i tram della linea 3 provenienti dalla stazione Trastevere, e già limitati a Porta Maggiore, saranno ulteriormente limitati a Porta San Paolo. Resterà attivo il servizio navetta da Porta Maggiore a Valle Giulia-piazza Risorgimento. A San Pietro, Papa Francesco presiederà la veglia di Pentecoste. Dalle 16, possibili difficoltà di circolazione in particolare durante l'afflusso ed il deflusso dei fedeli.(Rer)