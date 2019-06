Argentina-Italia: oltre venti imprese italiane presenti a Forum economico bilaterale

- Sono oltre venti le imprese italiane che parteciperanno il 13 ed il 14 giugno a Buenos Aires al "Forum economico bilaterale Italia-Argentina per le Pmi e start up innovative", organizzato dall'ambasciata d'Italia in Argentina e dall'Agenzia italiana per il Commercio estero (Ice) in collaborazione con i ministeri degli Esteri e quello della Produzione della Repubblica Argentina. Si tratta, segnala una nota degli organizzatori, di un'iniziativa sorta a partire dal vertice tenutosi lo scorso febbraio a Buenos Aires tra i ministri degli Esteri argentino, Jorge Faurie ed italiano, Enzo Moavero Milanesi, con l'obiettivo di promuovere nuove collaborazioni industriali tra imprese italiane ed argentine. Il Forum, si legge nella nota, "rappresenta una opportunità per le imprese argentine ed italiane in termini di possibilità commerciali, trasferimento di tecnologica, know-how, joint-ventures ed altre forme di partenariato imprenditoriale". (segue) (Abu)