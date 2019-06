Argentina-Italia: oltre venti imprese italiane presenti a Forum economico bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione di imprenditori sarà accompagnata anche da una rappresentanza di funzionari di alto livello del ministero per lo Sviluppo economico oltre al Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Marco Bellezza. Nel corso del Forum verrà realizzata una presentazione del modello "cluster" italiano e della sua evoluzione in una "rete imprenditoriale" di start up innovative. Particolare attenzione sarà rivolta al regime normativo e agli strumenti finanziari a disposizione delle imprese, inclusi quelli messi a disposizione dal ministero per lo Sviluppo economico, Sace e Simest. (segue) (Abu)