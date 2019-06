Argentina-Italia: oltre venti imprese italiane presenti a Forum economico bilaterale (3)

- Verranno illustrati inoltre esempi di cooperazione industriale tra Pmi italiane e argentine, come quello dell'azienda di fertilizzanti italiana Fomet, che in collaborazione con un partner argentino sta effettuando un investimento nel comune di Baradero, a nord della Provincia di Buenos Aires per la produzione di fertilizzanti organici e BTS Biogas. A questo scopo, sono stati realizzati due impianti di produzione di biogas da residui di mais, nella provincia di Buenos Aires e Santa Fe. (segue) (Abu)