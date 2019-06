Innovazione: Viotti (Snam), oggi fattore vincente è mettere insieme persone con competenze di processo e digitali

- Oggi il fattore vincente in un’azienda consiste nel mettere insieme persone con competenze di processo e competenze digitali. A dichiararlo è Stefano Viotti, head of infrastructure & data center services della direzione Digital Transformation di Snam durante il suo intervento all’incontro di "Direzione Nord" a Milano. “I nostri tecnici che vanno a controllare i tubi non hanno più nulla di cartaceo ma hanno un tablet dove si vedono i tubi, dove si possono collegare e possono fare anche badge - ha continuato Viotti - Non abbiamo solo operai che sono nativi digitali quindi esiste la necessità di un cambio culturale in due direzioni: verso chi non è nativo digitale ma deve lavorare con la tecnologia e dall’altro noi dobbiamo trasmettere le competenze ai nuovi assunti, creando un know how molto forte”. (segue) (Rem)