Innovazione: Viotti (Snam), oggi fattore vincente è mettere insieme persone con competenze di processo e digitali (2)

- “Le nuove tecnologie servono se si parte dalla conoscenza del business, nel nostro caso del processo del gas - ha osservato Viotti - Abbiamo fatto il primo test con drone non guidato a vista per il controllo dei nostri tubi, che elabora informazioni, mischiando tecnologie di elaborazioni dei dati con una competenza di processo. L’analisi dei dati deve essere sfruttata a beneficio della comunità. La rete del gas ad esempio necessità di un’azione di bilanciamento, più è prevedibile e meno costa alla collettività, questo vuol dire abbassare il costo della bolletta. Abbiamo elaborato un nuovo algoritmo mettendo insieme competenze data scientist, nuovi componenti digitali, riducendo del 30/40 per cento gli errori sul bilanciamento”. (Rem)