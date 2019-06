Università: Meloni, allarmanti dati Almalaurea su emigrazione neolaureati

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, definisce in una nota "allarmanti i dati diffusi dal Consorzio Almalaurea sull'emigrazione all'estero dei neolaureati italiani. Particolarmente preoccupante lo scenario descritto per il Sud, che continua a perdere diplomati e laureati e rischia di trasformarsi in 10 anni in un 'guscio vuoto'. Se il governo intende difendere il diritto dei nostri giovani a vivere, lavorare e realizzarsi in Italia dica basta alle fallimentari politiche fatte finora e segua l'agenda sovranista di Fratelli d'Italia: stop all'assistenzialismo di Stato del reddito di cittadinanza", prosegue la parlamentare, "sì ad uno shock fiscale e ad un piano di investimenti e infrastrutture per creare opportunità di lavoro e mettere le imprese nelle condizioni di assumere".(Com)