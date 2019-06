Vigili del fuoco: Candiani (Lega), con sindacati incontro positivo a Matera

- Il sottosegretario all'Interno, Stefano Candiani, della Lega, che assieme al capo del Corpo, Fabio Dattilo, ha incontrato questo pomeriggio a Matera le rappresentanze sindacali dei Vigili del fuoco locali, afferma in una nota che "seppur non programmata, abbiamo accolto volentieri la richiesta di un incontro da parte delle rappresentanze sindacali dei Vigili del fuoco per un confronto sereno e costruttivo. L'incontro si è svolto in un clima positivo ed affabile, dove i Vigili del fuoco hanno espresso soddisfazione per l'impegno fin qui profuso dal Corpo nazionale. Nel corso del confronto abbiamo condiviso con i sindacati i progetti imminenti che, nello specifico, riguardano il potenziamento dei mezzi e la riqualificazione dell'organico, che verrà incrementato con nuove unità. Come ribadito", continua l'esponente del governo, "riteniamo necessario anche proseguire la convenzione con la Regione e per questo incontreremo il governatore Bardi, perché crediamo che il rapporto con le istituzioni debba essere sviluppato sul territorio al fine di garantire le buone esperienze fino qui fatte". (Com)