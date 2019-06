Usa-Messico: Trump, "buone possibilità" si raggiungere accordo su questione migratoria

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di vedere “buone possibilità” di raggiungere un accordo con il Messico sulla questione migratoria, nonostante la sua amministrazione abbia confermato l'intenzione di far partire i dazi lunedì 10 giugno. “Se saremo in grado di fare un accordo con il Messico, e ci sono buone possibilità che ci riusciremo, acquisteranno prodotti agricoli a livelli molto alti, a partire da subito. Se non verrà raggiunto un accordo il Messico inizierà a pagare dazi al 5 per cento da lunedì”, ha scritto Trump sul suo profilo Twitter ufficiale. (segue) (Was)