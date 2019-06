Usa-Messico: Trump, "buone possibilità" si raggiungere accordo su questione migratoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando alla stampa questa mattina la portavoce della casa Bianca, Sarah Sanders, ha dichiarato che nonostante i progressi registrati durante i colloqui, il governo degli Stati Uniti farà scattare da lunedì 10 giugno i dazi alle importazioni messicane disegnati per forzare una soluzione del problema migratorio. "Le riunioni sono andate bene, ma al momento confermiamo l'intenzione di far partire i dazi", ha detto Sanders spiegando che "la posizione della Casa Bianca non è cambiata". Secondo quanto aveva riferito Mark Short, capo gabinetto del vicepresidente Mike Pence, la "notifica legale dell'imposizione dei dazi a partire da lunedì, verrà fatta oggi". Anche se, ha specificiato Short ripreso dai media messicani, "se i negoziati dovessero continuare ad andare bene, esiste la possibilità che il presidente possa disattivare l'ordine durante il fine settimana". (segue) (Was)