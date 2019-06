Usa-Messico: Trump, "buone possibilità" si raggiungere accordo su questione migratoria (3)

- L'annuncio di nuovi dazi Usa, ultimo passaggio di una lunga polemica contro "l'emergenza nazionale" dei migranti, veniva dato dal presidente Donald Trump nella serata di giovedì 30. Dazi che verranno fatti scattare nella misura del 5 per cento dal 10 giugno e potranno aumentare mensilmente in modo progressivo fino al 25 per cento. Trump aveva detto che "la cooperazione passiva del Messico nel permettere questa incursione massiccia costituisce una emergenza e una minaccia straordinaria per la sicurezza nazionale e l'economia degli Stati Uniti". Le barriere doganali rimarranno fino a quando non verrà fermato il flusso di migranti illegali in transito per il Messico, un dato che Washington si riserva di certificare a "sua esclusiva discrezione e criterio". (segue) (Was)