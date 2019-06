Usa-Messico: Trump, "buone possibilità" si raggiungere accordo su questione migratoria (9)

- E a metà mese le autorità migratorie messicane hanno peraltro fornito dati che descrivono in netto calo il numero di stranieri che riescono ad entrare nel paese per tentare, di conseguenza, l'avventura a nord. Da dicembre 2018 a marzo 2019, i primi quattro mesi del governo di Lopez Obrador, è raddoppiato il numero di stranieri presentati all'Istituto nazionale migratorio in Messico (Inm), ma è anche aumentato del 60 per cento il numero di persone fatte rimpatriare tramite accompagnamento o espulsione. Con l'aumento del numero di migranti che hanno bussato alle porte dell'Inm - dai 6.637 di dicembre ai 12.887 di marzo - sono lievitati anche i procedimenti di rimpatrio, dai 5.717 casi di fine 2018 ai 9.120 di marzo. Dei 28.331 stranieri rimpatriati, solo 645 sono stati espulsi, il resto è tornato in patria tramite un programma di rientro assistito. (segue) (Was)