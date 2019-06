Rifiuti Roma: De Priamo (Fd'I), nuove nomine cda Ama non siano preludio per liquidazione azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo diversi mesi dalla revoca del precedente cda di Ama finalmente la Raggi ha nominato il nuovo management. Colpisce che la presidente sia una esperta di diritto fallimentare e di liquidazione di società se si associa questo dato con quanto già fatto in Atac e soprattutto con le accuse del precedente ad Bagnacani di un disegno preciso nel non voler approvare il bilancio di Ama finalizzato ad uno smembramento della società. Come sempre valuteremo l'operato dei nuovi dirigenti dai fatti, ma quanto avvenuto fino ad oggi e la perdurante assenza della figura di assessore all'Ambiente lascia molte preoccupazioni sul futuro di Ama e della gestione dei rifiuti a Roma".È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)