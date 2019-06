Usa: rallentano le assunzioni, a maggio 75mila nuovi posti di lavoro

- A maggio negli Stati Uniti sono stati creati 75mila posti di lavoro, uno dei dati mensili più deboli dalla fine della recessione, ha riferito oggi il dipartimento del Lavoro Usa. Si tratta di numeri di gran lunga inferiori alle aspettative (circa 180mila unità) e inferiori al dato di aprile (224mila unità). Stabile invece il tasso di disoccupazione al 3,6 per cento, il livello più basso dal dicembre del 1969. Il rapporto suggerisce che le imprese sono sempre più caute di fronte alle guerre commerciali in corso dell'amministrazione Trump. I dati rivisti dei mesi precedenti hanno evidenziato a marzo una diminuzione delle unità a 153mila (da 189 mila), mentre quello di aprile è sceso a 224mila unità (da 263mila), con una revisione totale che ha ridotto di 75mila unità i posti di lavoro nei due mesi precedenti. In generale, i dati prevedono un rallentamento della crescita degli Stati Uniti nel 2019 a causa dello stimolo alla riduzione delle tasse e degli aumenti della spesa pubblica, all'indebolimento dell'economia globale e agli effetti delle politiche commerciali del presidente Trump sugli investimenti, le assunzioni e altre attività imprenditoriali. (Was)