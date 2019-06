Ue: colloquio telefonico tra Moavero Milanesi e ministro Affari europei romeno Ciamba su adesione Albania e Macedonia del Nord

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il ministro per gli Affari Europei di Romania, George Ciamba, che presiede il consiglio dei Ministri Ue “Affari Generali”, durante la presidenza semestrale romena dell’Unione. Lo si apprende da una nota della Farnesina. Nel corso del colloquio, sono stati toccati i temi dell’attualità europea e in particolare lo stato delle discussioni relative all’eventuale futura apertura dei negoziati per l’adesione all’Unione Europea di Albania e Macedonia del Nord, a seguito della recente positiva raccomandazione formale della Commissione europea. (Com)