Usa: Stati si preparano ad avviare indagini contro giganti tecnologici (2)

- Molti dei procuratori generali o dei loro principali assistenti si incontreranno la prossima settimana con funzionari della Ftc in un seminario a Omaha, in Nebraska. Anche i Democratici della Camera dei rappresentanti hanno deciso di avviare delle indagini complete su Facebook, Google e altri giganti della tecnologia per determinare se siano diventati così grandi e potenti da soffocare la concorrenza e danneggiare i consumatori. Si tratta di una nuova offensiva antitrust senza precedenti per un'industria che è sempre più assediata dal Congresso, la Casa Bianca e i candidati alla presidenza del 2020. (Was)