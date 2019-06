Kosovo: ministro Hoxha, necessario sostegno per liberalizzazione visti

- Il Kosovo ha bisogno di sostegno sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Lo ha detto il ministro per l’Integrazione europea kosovaro, Dhurata Hoxha, oggi in visita a Berlino, secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”. "La simbolica prayer breakfast promuove la riconciliazione e la pace, in particolare il sostegno alle persone vulnerabili, ai poveri, agli sfavoriti, agli affamati o ai rifugiati a livello nazionale e internazionale. In numerosi incontri con ospiti della conferenza internazionale, ho sottolineato i risultati del Kosovo nel processo di integrazione, la necessità di ammissione e integrazione nelle organizzazioni internazionali, e in particolare il processo di liberalizzazione dei visti, in quanto abbiamo soddisfatto tutti i requisiti della tabella di marcia ", ha detto Hoxha. (segue) (Kop)