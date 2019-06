Kosovo: ministro Hoxha, necessario sostegno per liberalizzazione visti (2)

- Lo scorso 3 giugno, il presidente kosovaro Hashim Thaci ha detto che il Kosovo non accetterà ulteriori condizioni per la liberalizzazione dei visti nell'area Schengen, parlando al recente forum sulla sicurezza regionale di Budua (Budva). Secondo Thaci, tutti gli accordi raggiunti nel dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles devono essere rispettati ed attuati in linea con la Costituzione del Kosovo, "ma non con le aspirazioni che possono minacciare il funzionamento dello Stato e la sua integrità territoriale". Thaci ha osservato che il Kosovo ha centrato "tutte le richieste nell'area dell'economia, della politica e della legislazione" per cui la liberalizzazione dei visti "deve avvenire e non saranno accettate nuove condizioni". "Non rimuoveremo i dazi (sull'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia) o non formeremo l'Associazione (dei comuni a maggioranza serba del Kosovo) in cambio della liberalizzazione dei visti", ha chiarito il presidente kosovaro. (segue) (Kop)