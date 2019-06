Kosovo: presidente Thaci, dazi contro Serbia rimarranno fino a quando ci saranno "discriminazioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una soluzione finale includerebbe un riconoscimento reciproco, un riconoscimento dai cinque stati dell’Unione europea che non hanno ancora riconosciuto il Kosovo, e l’adesionea alle Nazioni Unite. Al vertice di Bratislava ripeterò che il Kosovo ha bisogno della liberalizzazione dei visti perché abbiam raggiunto tutte le richieste e gli standard. L’isolamento e la discriminazione dei nostri cittadini deve terminare”, ha detto il presidente. Thaci ha precisato che non è stato programmato un incontro al forum con il suo omologo serbo, Aleksandar Vucic. “Non ci sono piani per un incontro speciale tra i presidenti del Kosovo e della Serbia. Accetterò sempre qualsiasi impegno a riprendere il dialogo senza condizioni. I dazi sono legittimi e devono rimanere in atto. E nessuno dovrebbe considerare (la loro rimozione) un requisito aggiuntivo per la liberalizzazione dei visti”, ha affermato il presidente del Kosovo. (Kop)