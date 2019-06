Balcani: presidente montenegrino Djukanovic, questone Kosovo importante per la stabilità della regione

- Una soluzione al problema del Kosovo sarebbe importante per la stabilità della regione balcanica, ma anche per l'intero continente europeo. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Montenegro Milo Djukanovic durante il Forum sulla sicurezza Globsec 2019 che si tiene a Bratislava. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Djukanovic ha affermato che "una soluzione va raggiunta cercando di trovare un compromesso". Djukanovic ha ribadito che "è importante che il dialogo prosegua e che i partecipanti tornino allo stesso tavolo delle trattative". Il capo dello stato di Podgorica ha detto inoltre che "è importante che l'Europa riconosca la propria responsabilità nel problema, dato che si tratta di un problema fondamentale per la sicurezza del continente, motivo per cui si può dire che l'Europa vi è coinvolta a pieno diritto".(Mop)