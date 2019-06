Albania: costi settore edile leggermente cresciuti nel primo trimestre del 2019

- I costi del settore edile in Albania sono leggermente cresciuti nel primo trimestre del 2019: lo rivelano i dati dell'Istituto albanese delle statistiche secondo il quale si tratterebbe di una crescita dello 0,4 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Paragonato invece con il precedente trimestre, i costi sarebbero invece calati dello 0,3 per cento. Ad incidere sul rincaro su base annua, secondo l’Instat, avrebbe inciso l'aumento dell'indice del gruppo "Costi vari", 1,6 per cento, seguito da quello del gruppo "Spese per salari", 1,3 per cento e "Spese per macchinari e attrezzature", 0,4 per cento. In calo invece risultano essere state le "Spese per il trasporto", dell’uno per cento e le "Spese per materia prima", dello 0,4 per cento. (segue) (Alt)