Albania: costi settore edile leggermente cresciuti nel primo trimestre del 2019 (2)

- Il settore edile sta vivendo un boom per quanto riguarda il volume delle costruzioni di abitazioni, nonostante la domanda rimanga debole. Nel frattempo invece, i prezzi hanno registrato un progressivo rincaro, salendo, secondo i dati della Banca centrale, del 15 per cento negli ultimi 5 anni, mentre secondo le agenzie immobiliari invece il rincaro dei prezzi sarebbe salito ad una media del 30 per cento. Nel primo trimestre del 2019, secondo i dati dell'Instat, la superficie dedicata alle costruzioni si è triplicata rispetto allo stesso periodo del 2018, salendo a oltre 580 mila metri quadri, nonostante il numero dei permessi edili concessi sia cresciuto del solo 10,9 per cento, ossia 245 permessi. In base ai calcoli dell’Instat, l'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione di questi progetti sarebbe di 25.2 miliardi di lek, ossia poco più di 200 milioni di euro, pari a circa 2,5 volte maggiore rispetto al primo trimestre del 2018. (segue) (Alt)